Знакомые рассказали об убитой в коттедже под Красноярском молодой женщине

Знакомые убитой в поселке «Емельяновская горка» под Красноярском 32-летней женщине рассказали о ней.
«С Ксюшей занимались танцами в школе, всегда добрая, старательная, улыбчивая, добивалась результатов своим трудом. Мама ее очень любила, оберегала и во всем поддерживала, скромная семья. Небольшой город Кодинск, здесь Ксюша выросла и окончила школу на отлично. Она всегда была с огоньком в глазах, улыбкой, шикарными волосами», — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru про погибшую знакомая Мария.
В Кодинске у Ксении остались пожилые родители — девушка была единственным ребёнком в семье.
По словам знакомой Дарьи, все шокированы произошедшим: «Про Ксению только хорошее можно сказать, такого исхода она точно не заслуживала. У всех сейчас ком в горле».
Родственники уже определились с датой и местом прощания, но пока не хотят делать эту информацию публичной.
Напомним, как стало известно следствию, убитая и подозреваемый состояли в отношениях с января 2026 года. Вечером 26 апреля 31-летний мужчина приехал к Ксении домой, чтобы обсудить их дальнейшую совместную жизнь. В ходе разговора женщина сообщила о желании расстаться. Это решение спровоцировало мужчину на агрессию: он задушил Ксению, а затем нанёс ей несколько ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Сразу после совершённого преступления подозреваемый скрылся, однако впоследствии сам явился в полицию и рассказал о случившемся. На данный момент он заключён под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».