МВД заявило о задержании иностранца в Беларуси — вот что он сделал

Министерство внутренних дел заявило о задержании иностранца в Беларуси — вот что он сделал.
Сотрудниками специального подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения ГАИ УВД Минского облисполкома недалеко от белорусской столицы был остановлен автомобиль Renault. За рулем транспортного средства находился 50-летний иностранец — житель Минского района.
У водителя не было допуска к участию в дорожном движении на автомобиль. За непривлечение к административной ответственности иностранец предложил сотруднику ГАИ взятку. На предупреждение об уголовной ответственности мужчина никак не отреагировал, оставив купюру в салоне служебной машины.
Следователи завели уголовное дело за дачу взятку.
