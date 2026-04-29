Умерла проработавшая в ВГУ всю жизнь кандидат географических наук

Александры Зарытовской не стало в возрасте 83 лет.

Источник: АиФ Воронеж

Скончалась кандидат географических наук, доцент кафедры рекреационной географии, страноведения и туризма Воронежского госуниверситета Александра Зарытовская. Педагога не стало в субботу, 25 апреля, в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Вся трудовая деятельность Александры Ивановной была связана с ВГУ. Окончив в 1965 году географический факультет вуза, она трудилась в научно-исследовательском экономическом институте при Воронежском госуниверситете на должностях старшего лаборанта, инженера, младшего, а затем старшего научного сотрудника.

Позже Александра Зарытовская поступила в аспирантуру на кафедру экономической географии ВГУ, защитила кандидатскую диссертацию, а с 1979 года начала заниматься преподавательской деятельностью.

Сначала Александра Ивановна обучала студентов Заочного института советской торговли, а с 1989 года перешла в Воронежский госуниверситет. В это же время она направила свои усилия и научные интересы на исследование особенностей развития аграрно-промышленного комплекса, территориальных социально-экономических и экологических проблем, специфики формирования сельскохозяйственных районов в условиях рыночной экономики Центрального Черноземья и Воронежской области.

В 2011 году Зарытовская заняла должность доцента кафедры рекреационной географии. За заслуги перед ВГУ она была награждена почётным знаком.