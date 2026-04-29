В школе Волгограда не едят гречку: проверка вскрыла негативные факты

Комиссия Общественной палаты Волгоградской области вышла с проверкой в Краснооктябрьский район. Под контроль попали школа № 49 и детский сад № 373 на улице Кузнецова, 14.
В школе серьезных нарушений по меню не нашли — блюда готовят по техкартам. Но всплыл другой момент: гречневую кашу дети почти не едят, съедаемость всего 30%. При этом платный родительский ланч уходит полностью.
Еще одно замечание — школьники не моют руки перед едой. Комиссия указала на проблему и рекомендовала провести беседы и классные часы по культуре питания.
В детском саду ситуация другая. Там нарушений не выявили: дети сами съедают борщ, ленивые голубцы и компот. Пищеблок и территория в порядке.
Итог проверки получился контрастным: в садике — без вопросов, в школе — есть повод для работы с детьми и привычками за столом.
