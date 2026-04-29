Задержан подозреваемый в госизмене и финансировании ВСУ кстовчанин

Сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области задержан житель города Кстово 2001 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Мужчина подозревается в государственной измене: по версии следствия, он был завербован спецслужбами Украины.