Задержан подозреваемый в госизмене и финансировании ВСУ кстовчанин

Житель Нижегородской области собирал деньги с россиян и переводил их на счета украинских спецслужб.

Сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области задержан житель города Кстово 2001 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Мужчина подозревается в государственной измене: по версии следствия, он был завербован спецслужбами Украины.

Установлено, что задержанный выполнял задания по сбору денежных средств с граждан Российской Федерации. Полученные преступным путем финансы он перечислял на банковские счета, указанные иностранной спецслужбой, для дальнейшего финансирования ВСУ.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена). По месту его жительства проведен обыск, в ходе которого изъяты электронные носители информации. Судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что нижегородка стала жертвой мошенников и невольным соучастником преступления.