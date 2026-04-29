Красноярцев напугал пал травы на острове Татышев

В Красноярске на острове Татышев горит трава.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 29 апреля жители Красноярска заметили клубы черного дыма над островом Татышев — столб виден из разных районов города. По предварительным данным МЧС, горит около 700 квадратных метров сухой травы.

Горожан успокаивают: угрозы ничему нет. Однако само возгорание еще не локализовали.

На месте продолжают работать спасатели. Причину пожара предстоит выяснить дознавателю ведомства.

Напомним, что 4 апреля в крае объявили о начале пожароопасного сезона. Основная причина ландшафтных пожаров — человеческая деятельность.

