В Волгоградской области заведующая детсадом устроила на работу родственную «мертвую душу»

Заведующая детским садом в Новоаннинском районе подозревается в служебном подлоге. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, в августе 2025 года женщина устроила сторожем своего родственника, чтобы с его зарплаты отчислялись алименты. На самом деле мужчина в детском саду не работал.