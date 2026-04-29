Стали известны подробности пожара в мастерской по переоборудованию автомобилей в Нижнем Новгороде

Сотрудник фирмы хотел подплавить бахрому на ремне кресла.

Стали известны подробности пожара на территории производства по переоборудованию автомобилей и спецтехники на улице Вятской в Нижнем Новгороде. Информацией с ИА «Время Н» поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Напомним, возгорание ангара в Приокском районе произошло в декабре 2025 года. Тогда пожар был ликвидирован на площади 470 квадратных метров. Оказалось, что один из сотрудников фирмы находился в салоне нового микроавтобуса для транспортировки маломобильных граждан. Мужчина решил подплавить распустившуюся бахрому на фиксирующем ремне спецкресла.

«Расплавленные и горящие частицы попали на кресло. Как дальше развивались события, сотрудник компании не видел, потому что покинул микроавтобус», — рассказали в МЧС.

После загорелись сидения, а через время огонь уже охватил весь салон микроавтобуса. Пламя перекинулось на стены и машины рядом. В результате пострадали автомобили, оборудование и строительные конструкции. Шесть единиц спецтехники так и не доехали до заказчиков. Теперь мужчина должен выплатить 40 млн рублей.

«Утешение в этой истории — факт отсутствия жертв и пострадавших во время пожара. А пока виновник погашает ущерб — на сегодня он уже выплатил 11 млн рублей», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что сегодня в Нижнем Новгороде загорелось здание, которое предназначалось для разведения собак. По предварительным данным, погибли около 200 чихуахуа.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше