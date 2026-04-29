В Нижнем Новгороде простятся с экс-сотрудником СК России Игорем Индисовым

В Нижнем Новгороде пройдут похороны бывшего сотрудника СУ СК России по Нижегородской области Игоря Индисова, который скончался в ДНР. Об этом рассказали в региональном ведомстве.
Прощание состоится 30 апреля на Шелокшанском кладбище Кстовского района.
Напомним, что Игорь Андисов проходил службу в нижегородском СК России с 2009 по 2025 год. Он был старшим специалистом отдела криминалистики подполковником юстиции. За годы работы он показал себя добросовестным и трудолюбивым сотрудником и был уважаемым среди своих коллег. 20 апреля 2026 года он скончался в ДНР при исполнении воинского долга.