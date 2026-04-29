Заведующая детсадом в Волгоградской области скрыла фиктивный найм

Криминальная история разразилась в Новоаннинском районе.

В Новоаннинском районе Волгоградской области заведующая муниципальным детским садом стала фигуранткой уголовного дела. Ее подозревают в служебном подлоге по ч. 1 ст. 292 УК РФ.

В Волгоградском Следкоме прокомментировали: в августе 2025 года руководитель учреждения фиктивно трудоустроила родственника на должность сторожа. Фактически мужчина в детском саду не работал — его обязанности исполнял другой сотрудник.

Цель схемы — удержание с зарплаты родственника денег в счет погашения алиментной задолженности в рамках исполнительного производства. Чтобы скрыть фиктивное трудоустройство, заведующая давала указания сотрудникам систематически вносить в табели учета рабочего времени ложные сведения об отработанных часах. При этом работники не знали о противоправных намерениях руководителя.

Готовые документы женщина лично подписывала и заверяла печатью организации.

Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств дела и закрепления доказательной базы.

Ранее сообщалось, что волгоградцам придется платить за сторонние сервисы.