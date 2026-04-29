Житель Таганрога согласился проиндексировать зарплату и потерял 500 тысяч рублей

В Ростовской области 28-летний таганрожец согласился проиндексировать зарплату и потерял 500 тысяч рублей. Деньги у мужчины забрали мошенники, теперь в произошедшем разбирается полиция, рассказали в ГУ МВД России по региону.
Сначала таганрожец получил сообщение от абонента, который был записан как «Бухгалтерия». Ему предложили проиндексировать зарплату через верификацию на портале, оказывающем государственные услуги. После перехода по ссылке аккаунт мужчины оказался взломан.
Под давлением собеседников, якобы из «службы поддержки», мужчина сфотографировался с документом в руках, занял полмиллиона рублей у знакомого (банки ему отказали в кредите), купил новый телефон и сим карту, установил стороннее приложение и перевел все деньги на указанные счета, чтобы «узаконить средства».
После перевода денег кураторы перестали выходить на связь. Только тогда таганрожец понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. По факту кражи средств завели дело по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Жителям Дона напоминают: нельзя переходить по подозрительным ссылкам, а также передавать другим людям данные своих аккаунтов, банковских карт и документов. Не следует оформлять кредиты после чужих советов и просьб.
