Суд рассмотрит дело об отравлении учеников школы № 8 в Полевском

В суд поступило дело об отравлении учеников школы № 8 Полевского.

Источник: Комсомольская правда

Суд рассмотрит дело об отравлении учеников школы № 8 в Полевском. Об ухудшении самочувствия. Начиная с вечера 23 апреля, об ухудшении здоровья начали сообщать родители школьников. Всего пострадало 20 детей.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку, а следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

— Основанием для возбуждения дела стали материалы эпидемиологического расследования, проведенного 24 апреля 2026 года специалистами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В ходе внезапной проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения в организации питания детей.