Петербуржца с почти тремя килограммами наркотиков задержали на юге Воронежской области

28 апреля на 752-м километре автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе сотрудники ГАИ остановили «Тойоту Харриер». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
При досмотре у 38-летнего пассажира, жителя Санкт-Петербурга, в рюкзаке нашли шесть свертков с порошкообразным веществом. После экспертизы выяснилось, что это метилэфедрон общей массой 2 935,67 грамма.
Задержанный признался, что на предложение о «легком заработке» наткнулся в мессенджере. За перевозку запрещенного груза из Санкт-Петербурга в Новороссийск ему заплатили 100 тысяч рублей. В соответствии с ч. 5 ст. 228.1 УК РФ помещенному в изолятор фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.