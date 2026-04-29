Появилось видео с места гибели 200 собак на пожаре в Нижнем Новгороде

Выявлена причина пожара, который привел к гибели 200 собак в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за несоблюдения правил использования печного отопления.
Сотрудники испытательной пожарной лаборатории проводят детальное расследование всех обстоятельств данного инцидента.
Напомним, что 200 чихуахуа погибли в страшном пожаре в Нижнем Новгороде. Люди не пострадали 29 апреля.
