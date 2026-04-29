На юге Казахстана завершили поиски мальчика, утонувшего в реке

Трагедия случилась 23 марта 2026 года. По словам матери мальчика, в результате несчастного случая в реке Келес утонул Турсынбек Жаннур 2018 года рождения.
В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Туркестанской области уточнили, что с момента поступления информации были незамедлительно организованы масштабные поисково-спасательные работы с участием спасателей, сотрудников полиции, представителей местных исполнительных органов и волонтеров.
Отмечено, что в ходе поисков неоднократно обследовались русло реки и прибрежные территории.
Использовались плавсредства, специальная техника и беспилотные летательные аппараты. Работы велись круглосуточно с учетом особенностей течения и погодных условий. Вся поступающая информация тщательно проверялась, а предполагаемые участки осматривались повторно.
К сожалению, несмотря на все предпринятые меры и задействованные ресурсы, поиски не дали результатов.
«С учетом заключений специалистов и требований безопасности поисково-спасательные работы были официально завершены 23 апреля 2026 года».Пресс-служба ДЧС Туркестанской области.
Согласно действующему порядку, если в течение месяца поисковые мероприятия не дают результатов, происшествие на воде переквалифицируется в уголовное дело, после чего материалы передаются в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.
В ДЧС подчеркнули, что данное решение принято после проведения всех возможных поисковых мероприятий. Спасательные службы использовали все имеющиеся силы и технические возможности.
