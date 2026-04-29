Причиной крупного пожара в нижегородском питомнике могла стать неисправная печь

В результате возгорания погибли 200 собак.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты МЧС назвали предварительную причину пожара в нижегородском питомнике, где погибли около 200 собак. По данным ведомства, возгорание могло случиться из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

Напомним, пожар произошел 29 апреля в Ленинском районе на улице Воронихина. Огонь охватил здание питомника «Воронихинский Сувенир» и распространился на 50 квадратных метров. В момент возгорания в помещении находились около 200 шпицев и чихуахуа.

По информации хозяйки питомника, еще ночью ничего не предвещало беды. О возгорании она узнала только утром, а когда прибежала проверить животных, они уже задохнулись.

Для тушения пожара потребовалась помощь 30 спасателей МЧС и шести единиц спецтехники. Специалисты испытательной пожарной лаборатории выясняют все обстоятельства происшествия.

