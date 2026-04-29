В Минске пенсионер потратил 311 рублей с карты, похожей на его, и получил статью. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Мужчина пришел в магазин, расположенный на улице Притыцкого. Подойдя к кассе, он заметил на транспортировочной ленте банковскую карту и незаметно положил ее в карман сумки. Карта была визуально схожа с той, которая была у 65-летнего минчанина.
Фигурант, оплатив покупки, собирался уходить, но его окликнула кассир. Выяснилось, что покупательница, стоявшая перед мужчиной, не могла найти свою карточку. Но пенсионер показал сотруднице свою кредитку, которой рассчитывался, и ушел.
Мужчина побоялся вернуть банковскую карту, однако оплачивал ей покупки и далее: продукты, алкоголь. Он сходил в магазин сантехники, но там не прошли оплата и обвиняемый выбросил карту.
Женщина, заметив шесть подозрительных списаний средств со счета на общую сумму 311,52 рубля, обратилась в отделение банка и заблокировала карту, а потом пошла в милицию. Пенсионера удалось быстро установить, в отношении него завели уголовное дело.
По словам заместителя прокурора Фрунзенского района Андрея Сербуна, у мужчины высшее образование, ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественного преступления, судимости погашены.
Пенсионеру было предъявлено обвинение по части 1 статьи 212 Уголовного кодекса — хищение имущества путем модификации компьютерной информации. Вину минчанин полностью признал, а также добровольно возместил потерпевшей причиненный ущерб.
Тем временем в Минске будут судить мужчину и его двух подруг за их походы по магазинам.
Ранее МВД заявило о 500 звонках белорусов в милицию за сутки по одной причине.
А еще МВД заявило о задержании иностранца в Беларуси — вот что он сделал.