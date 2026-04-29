В Самаре устранили основные последствия урагана 27 апреля

Сломанные деревья вывезут из Самары до конца недели.

Источник: администрация Самары

Самара приходит в себя после урагана, который обрушился на город 27 апреля. Сильный ветер повалил около 50 деревьев, три остановки, два дорожных знака и две рекламные конструкции. Сейчас основные последствия непогоды уже устранили, рассказали в мэрии.

«Были распилены сломанные деревья, в том числе упавшие на автомобили. Их вывоз завершат до конца недели», — сообщила пресс-служба городской администрации.

Напомним, что жертвами урагана в Самаре стали два человека. В Куйбышевском районе дерево упало на двух школьниц, одна из них погибла на месте, вторая выжила и была госпитализирована. В Кировском районе дерево придавило мужчину, его спасти не удалось.