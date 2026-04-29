Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В колонию отправили устроившего смертельную аварию воронежца

После выхода на свободу он три года не сможет водить машину.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд Воронежа установил, что местный житель ехал на грузовике в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. В какой-то момент машина пересекла сплошную линию разметки и на скорости вылетела на «встречку», спровоцировав лобовое столкновение. Находившаяся за рулем встречного автомобиля женщина от полученных травм скончалась в машине скорой помощи.

В соответствии с ч. 4 ст. 264 УК РФ фигурант признан виновным. Ему назначено девять лет исправительной колонии строгого режима. После выхода на свободу осужденный три года не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.