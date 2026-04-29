В колонию отправили устроившего смертельную аварию воронежца

Ленинский районный суд Воронежа установил, что местный житель ехал на грузовике в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. В какой-то момент машина пересекла сплошную линию разметки и на скорости вылетела на «встречку», спровоцировав лобовое столкновение. Находившаяся за рулем встречного автомобиля женщина от полученных травм скончалась в машине скорой помощи.