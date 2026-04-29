«Меня трясло». Родители выбили окно, спасая дочек из запертого детсада

«Меня трясло. Я не понимала вообще, где дети. Может быть, произошла утечка газа. Может быть, они одни. Может быть, им плохо», — взволнованно рассказывает Валерия П. — молодая мама двух дочек.
В воскресенье они с мужем приехали забрать детей из группы выходного дня в частном детском саду и столкнулись с кошмарной ситуацией. Дверь им никто не открывал, на телефонные звонки не отвечали. Тревога мгновенно объяла родителей. Воображение, подстёгнутое страхом, начало подбрасывать самые мрачные картинки: детей похитили или случилось нечто страшное. Чтобы попасть внутрь, мужу Валерии пришлось разбить окно. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Бесконечный час.
«Наши дочки в будние дни ходят в обычный детский сад, который нам очень нравится, но у нас с мужем очень много работы, поэтому возникла необходимость в группе выходного дня», — рассказала rostov.aif.ru Валерия П.
Семья позвонила в частный детский сад в микрорайоне Вересаево в Ростове. Место было рядом с домом, по условиям и цене всё устраивало. За услуги попросили 28 тыс. рублей в месяц.
В субботу, когда они впервые привели детей в дошкольное учреждение, всё прошло нормально. А на следующий день случился кошмар, который молодая мама до сих пор вспоминает с содроганием.
«Мы приехали забирать детей. Дверь заперта нам никто не открывает. Я звоню раз, два, десять, сорок, никто не берёт трубку», — вспоминает Валерия, и в её голос до сих пор дрожит.
Параллельно её муж с силой тарабанил в дверь.
«Я реально думала, что он её просто выбьет. Не услышать этот стук невозможно. Сад маленький, одноэтажный. Там всего три комнаты», — поясняет собеседница редакции.
Время тянулось бесконечно. Валерия рассказала, что от волнения перебрала в голове кучу разных сценариев от утечки газа до внезапного недомогания воспитателя.
«Ну как можно не отвечать на звонки? Как можно не слышать этот стук?» — поражалась она.
Валерия позвонила заведующей детским садом, и оказалось, что та тоже не может связаться с сотрудником. Камер внутри не было. Оперативно узнать, что происходит за запертой дверью, невозможно.
В итоге в кошмаре и стрессе прошёл целый час. Терпение иссякло. Муж Валерии выбил раму, распахнул окно и забрался внутрь. То, что открылось за стеклом, не укладывалось в голове.
«Воспитатель спит на полу. Муж её толкает. Ноль реакций. Наши дети одни, без присмотра» , — вспоминает Валерия.
Она рассказала, что женщина не просыпалась даже тогда, когда они начали сами одевать детей. При этом, говорит молодая мама, дочки у неё активные, особенная младшая, их никак нельзя оставлять без присмотра. Чудо, что с ними ничего не произошло!
Валерия также рассказала rostov.aif.ru, якобы официально группы выходного дня в этом саду никогда не существовало. Он работал по обычному графику —только с понедельника по пятницу. В выходные же дни за дочками ростовчанки будто вызвалась присматривать родная сестра заведующей.
«Видимо, заведующая, как мне кажется, решила просто подзаработать денег, привела свою родную сестру. Ещё непонятно, есть у неё медкнижка, образование или нет. Она просто дрыхла, а мои дети сидели одни, без присмотра», — сокрушается мать. По словам родителей, это далеко не первый сигнал о проблемах в детском саду. Как оказалось, другие мамы уже жаловались в соцсетях на некомпетентность персонала.
Заведующая Сона категорически отвергает обвинения. В разговоре с журналистами Don Mash она назвала условия в саду «прекрасными», а панику Валерии — попыткой «хайпануть». По её версии, группу выходного дня открыли «исключительно ради этой семьи», сделали скидку, а когда мать позвонила в отчаянии, заведующая «сразу приехала и всё уладила». Дочерей вернули родителям, инцидент назвали бытовым недоразумением.
В телефонном разговоре с коресспондентом rostov.aif.ru, заведующая детским садом рассказала, что в дошкольном учреждении сейчас проводится проверка и до её завершения она не будет комментировать ситуацию.
Валерия же в разговоре с нашей редакцией отметила, что подключила к решению ситуации юриста. Она также собирается писать заявление в полицию.
Защита детей.
Что делать родителям при возниконовении подобных ситуаций, куда обращаться, rostov.aif.ru рассказала юрист Сюзанна Бабалян.
«Если в детском саду жестоко обращаются с ребёнком или халатно выполняют обязанности родители могут написать заявление в полицию по ст. 156 УК РФ “Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего”», — пояснила юрист. По этой статье предусмотрено наказание: штраф до 100 тыс. рублей, обязательные/исправительные/принудительные работы, лишение свободы до трёх лет, запрет на работу с детьми до пяти лет.
«Если в детском саду нарушаются права ребёнка или не соблюдаются установленные нормы, родители могут обратиться с жалобой в несколько инстанций. Порядок действий зависит от характера нарушения и степени его серьёзности. В первую очередь следует направить жалобу директору учреждения. Это можно сделать лично, по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или через официальный сайт сада. Если жалоба подаётся лично, рекомендуется составить её в двух экземплярах: один передать в учреждение, на втором попросить поставить отметку о принятии», — рассказала юрист.
Если директор никак не отреагировал или принятые меры недостаточны, уточняет Сюзанна Бабалян, можно обратиться в вышестоящие или контролирующие органы: департамент или министерство образования, Роспотребнадзор, прокуратуру.
Если после обращения в контролирующие органы проблема не решена, родители вправе подать административное исковое заявление в суд.