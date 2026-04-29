Угробивший 7-летнего сына в пьяном ДТП житель Волгоградской области предстанет перед судом

Напомним, страшная трагедия произошла 25 августа прошлого года. Местный житель в пьяном состоянии, не имея прав, сел за руль мотоцикла ИЖ «Планета 5» с боковым прицепным устройством. Возле домовладения № 26 на улице Героя Климашкина в селе Матышево мотоцикл врезался в столб линии электропередач. 7-летний сын мужчины, который без шлема находился в мотоциклетной коляске, скончался на месте. Дело направлено в районный суд.