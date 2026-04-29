Суши-бар в Воронежской области закрыли на три месяца из-за антисанитарии

В отношении владельца заведения составили административный протокол.

Источник: АиФ Воронеж

Суши-бар в городе Семилуки закрыли на три месяца из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Воронежской области во вторник, 28 апреля.

В ходе проверки заведения на улице Комсомольской сотрудниками Роспотребнадзора было установлено, что в нём возникла угроза распространения массовых инфекционных заболеваний среди людей.

В отношении владельца суши-бара составили административный протокол по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований) и направили его в Семилукский районный суд. 28 апреля он решил приостановить работу заведения на 90 суток.