Молодая девушка погибла в ДТП в Нижегородской области

Машину выбросило за пределы проезжей части, в кювет, где она совершила переворот и врезалась в дерево.

Трагическое дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь 24-летней автоледи в Нижегородской области 29 апреля. Эта информация поступила от регионального управления ГИБДД по Нижегородской области.

Инцидент имел место в 10:40 на 9-м километре трассы, соединяющей населенные пункты Белая, Федурино, Вороново и Соболиха, в пределах Городецкого муниципального округа. Водитель автомобиля марки «Тойота», не справившись с управлением из-за выбора небезопасной скорости, допустила занос транспортного средства.

Далее машину выбросило за пределы проезжей части, в кювет, где она совершила переворот и врезалась в дерево. Женщина скончалась на месте происшествия, не дожидаясь прибытия медицинской помощи.

Ранее две девочки пострадали в ДТП с иномарками в Нижнем Новгороде.