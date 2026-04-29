Количество жертв в ДТП с «перевертышем» под Волгоградом выросло до трех

Увеличилось количество жертв в страшной аварии, которая произошла 27 апреля.

Увеличилось количество жертв в страшной аварии, которая произошла 27 апреля в Ольховском районе. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в больнице скончался один из пострадавших, госпитализированных с места происшествия. Таким образом, ДТП унесло жизни трех человек. Следователем Ольховского района возбуждено уголовное дело.

Напомним, 57-летний водитель, лишенный прав, на 102 км. автодороги «Фролово-Ольховка-Липовка» не справился с управлением ВАЗ-21120, в результате легковушка вылетела в кювет и перевернулась.

На месте аварии погибли водитель и его пассажир, еще двое были госпитализированы. Жизнь одного из них спасти не удалось.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.