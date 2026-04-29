В Воронеже накрыли подпольный табачный цех

По данным следствия, в складских помещениях Левобережного района Воронежа функционировал подпольный табачный цех. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
При обыске изъята немаркированная продукция на 131 миллион рублей. Теперь шести фигурантам в возрасте от 39 до 67 лет грозят тюремные сроки за незаконное производство и сбыт подакцизных товаров в особо крупном размере.
Нелегальный бизнес выявили сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России при силовой поддержке Росгвардии.
Кроме того, злоумышленники незаконно использовали чужие товарные знаки известных брендов. По оценке экспертов, подобные действия причинили законным правообладателям материальный ущерб в размере более 18 миллионов рублей.
Материалы уголовного дела переданы в Левобережный районный суд.