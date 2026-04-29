Пять человек спасли при пожаре в квартире на ул. Ново-Садовой в Самаре 29 апреля

В среду, 29 апреля, в Октябрьском районе Самары днем произошел пожар. На улице Ново-Садовой горела квартира в доме № 285. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 15:48. На месте происшествия полыхали домашние вещи в квартире. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, — рассказали в ведомстве.
Пожар удалось полностью ликвидировать в 16:13. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Спасти удалось пять человек, семеро были эвакуированы.
На месте происшествия работали восемь единиц техники и 32 человека. Сейчас причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам.
Узнать больше по теме
