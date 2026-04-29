Покусавший полицейского нижегородец оштрафован на 20 тыс. рублей

Инцидент произошел, когда правоохранители остановили пьяного мужчину 26 декабря 2025 года.

В Нижегородской области местному жителю пришлось заплатить штраф за нападение на сотрудника полиции, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Как передает объединенная пресс-служба судов региона, инцидент произошел, когда правоохранители остановили пьяного мужчину 26 декабря 2025 года. Его попытались доставить в отделение на служебном автомобиле, но в пути мужчина проявил агрессию и укусил одного из полицейских за ногу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за применение насилия в отношении представителя власти.

Обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. 28 апреля текущего года Павловский городской суд вынес решение о назначении напавшему штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

