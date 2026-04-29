Пьяный отец на мотоцикле отправился в колонию за смерть ребенка под Волгоградом

В Руднянском районе Волгоградской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Его обвиняют в смертельном ДТП, которое унесло жизнь собственного 7-летнего сына, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прокуратуру региона.
По данным следствия, трагедия произошла 25 августа 2023 года около часа дня. Мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имея водительских прав, управлял мотоциклом ИЖ «Планета 5» с боковым прицепом. В прицепе ехал его маленький сын.
Когда мотоцикл проезжал мимо дома № 26 по улице Героя Климашкина в селе Матышево, водитель не справился с управлением. Мотоцикл наехал на столб линии электропередачи. Удар оказался фатальным: ребенок, находившийся в боковом прицепе, скончался на месте от полученных травм.
Прокуратура Руднянского района тщательно изучила материалы уголовного дела и пришла к выводу, что собранных доказательств достаточно для предъявления обвинения. Теперь дело направлено в суд.