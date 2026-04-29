В Удмуртии задержали экс-министра по делу о превышении полномочий

«В Удмуртии сотрудниками полиции задержан бывший руководитель одного из республиканских министерств по подозрению в превышении должностных полномочий», — отмечается в сообщении.
По версии следствия, в период с октября по декабрь 2024 года чиновник принимал решения о предоставлении субсидий на возмещение затрат, понесенных при реализации инвестпроектов. Ущерб, причиненный его действиями федеральному бюджету, превысил 40 млн рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из личной заинтересованности). «Задержанный водворен в изолятор временного содержания. За данное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет», — отметили в ведомстве.