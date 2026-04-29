Вандал разбил яйцо и украл кулич из пасхальной композиции в Волжском

Вандал-безбожник разгромил пасхальный арт-объект, установленный в городе Волжском на проспекте Ленина в ожидании светлого праздника.
Как сообщают в мэрии, неизвестный повалил конструкцию и украл один из куличей.
«С какой целью это было сделано — непонятно. Это не было случайностью или неосторожностью. Это было целенаправленное разрушение», — недоумевают в городской администрации.
Это не первый случай вандализма в Волжском. Так, неизвестные дважды покушались на суслика с газетой, установленного у редакции местного печатного издания.