Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вандал разбил яйцо и украл кулич из пасхальной композиции в Волжском

Арт-объект установили в преддверии светлого праздника.

Вандал-безбожник разгромил пасхальный арт-объект, установленный в городе Волжском на проспекте Ленина в ожидании светлого праздника.

Как сообщают в мэрии, неизвестный повалил конструкцию и украл один из куличей.

«С какой целью это было сделано — непонятно. Это не было случайностью или неосторожностью. Это было целенаправленное разрушение», — недоумевают в городской администрации.

Это не первый случай вандализма в Волжском. Так, неизвестные дважды покушались на суслика с газетой, установленного у редакции местного печатного издания.