Водитель скончался за рулём на трассе в Большеболдинском округе

Смертельное ДТП произошло на дороге Большое Казариново — Малое Казариново в Большеболдинском районе утром 29 апреля. Об этом ИА «Время Н» сообщили в Гоставтоинспекции Нижегородской области.
Авария произошла в 10:50. 61-летний водитель «Лады Калины» почувствовал себя плохо во время движения, вследствие этого потерял управление и съехал в кювет. К сожалению, мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.
