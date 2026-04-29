Водитель скончался за рулём на трассе в Большеболдинском округе

Мужчине стало плохо прямо во время движения.

Смертельное ДТП произошло на дороге Большое Казариново — Малое Казариново в Большеболдинском районе утром 29 апреля. Об этом ИА «Время Н» сообщили в Гоставтоинспекции Нижегородской области.

Авария произошла в 10:50. 61-летний водитель «Лады Калины» почувствовал себя плохо во время движения, вследствие этого потерял управление и съехал в кювет. К сожалению, мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.

Ранее сообщалось, что шесть ДТП с дикими животными зафиксировали в Нижегородской области на прошлой неделе.