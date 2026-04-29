Деревянный дом загорелся на улице Инской в Новосибирске

Вечером 29 апреля в Октябрьском районе Новосибирска на улице Инской загорелся расселенный деревянный дом № 3. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 20:48, прибыли они через восемь минут. К моменту приезда пожарных строение размером 12 на 10 метров уже полыхало целиком.
Из-за высокой температуры и риска обрушения проверить, есть ли внутри люди, нет возможности. На месте работают 5 машин техники и 20 человек.
