Попытка купить права довела волгоградца до уголовного дела

Волгоградца обвинили в попытке купить права. Под уголовное преследование попал и другой участник сделки — ему инкриминируют мошенничество, поскольку передавать взятку он никому не собирался.
«В сентябре 2024 года мужчина узнал от знакомого, что есть возможность получить водительское удостоверение без фактической проверки знаний. Понимая, что сам он экзамены не сдаст — для этого у него не было достаточной подготовки, обвиняемый согласился передать через посредника деньги для сотрудников регистрационно-экзаменационного подразделения Госавтоинспекции», — поясняет представитель волгоградского следкома Наталия Рудник.
На самом деле получить права у взяткодателя не было никаких шансов: посредник попросту присвоил себе полученные от него 55 тысяч рублей.
Теперь неудавшийся водитель пойдет под суд за покушение на дачу взятки. Дело обвиняемого в мошенничестве еще расследуется.
