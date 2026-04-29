Убийцу судьи Ветлугина в Волгоградской области сослали в колонию на 22 года

Сегодня, 29 апреля 2026 года, суд вынес решение по резонансному уголовному делу.

Волгоградский областной суд 29 апреля 2026 года огласил приговор Сергею Кибальникову. Мужчина получил 22 года колонии строгого режима за убийство федерального судьи в Камышине летом 2025 года.

Дополнительно суд ограничил его в свободе на полтора года и оштрафовал на 120 тысяч рублей. Прокурор просил 23 года колонии и штраф в 180 тысяч рублей.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших: с осужденного взыщут компенсацию морального вреда, расходы на погребение и стоимость ремонта автомобиля. Приговор пока не вступил в законную силу — у сторон есть время на обжалование.

14 августа 2025 года Сергей Кибальников подкараулил судью Камышинского городского суда Василия Ветлугина после работы. Злоумышленник выстрелил мужчине в спину из переделанного карабина «Сайга», а затем нанес несколько смертельных ножевых ранений. Судья скончался на месте.

Причиной расправы, по словам Кибальникова, стала ревность. Он подозревал свою супругу, работавшую секретарем Камышинского горсуда, в интимных отношениях с Ветлугиным.

Ранее сообщалось о жесткой расправе над волгоградским судьей.