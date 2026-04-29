Убийцу судьи Ветлугина в Волгоградской области сослали в колонию на 22 года

Волгоградский областной суд 29 апреля 2026 года огласил приговор Сергею Кибальникову. Мужчина получил 22 года колонии строгого режима за убийство федерального судьи в Камышине летом 2025 года.
Дополнительно суд ограничил его в свободе на полтора года и оштрафовал на 120 тысяч рублей. Прокурор просил 23 года колонии и штраф в 180 тысяч рублей.
Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших: с осужденного взыщут компенсацию морального вреда, расходы на погребение и стоимость ремонта автомобиля. Приговор пока не вступил в законную силу — у сторон есть время на обжалование.
14 августа 2025 года Сергей Кибальников подкараулил судью Камышинского городского суда Василия Ветлугина после работы. Злоумышленник выстрелил мужчине в спину из переделанного карабина «Сайга», а затем нанес несколько смертельных ножевых ранений. Судья скончался на месте.
Причиной расправы, по словам Кибальникова, стала ревность. Он подозревал свою супругу, работавшую секретарем Камышинского горсуда, в интимных отношениях с Ветлугиным.
Ранее сообщалось о жесткой расправе над волгоградским судьей.