В Каменске-Шахтинском 21-летний парень украл шоколадки, чтобы впечатлить девушек

В Каменске-Шахтинском 21-летний парень напал на администратора супермаркета и сбежал с семнадцатью шоколадками, украденными для девушек. Детали рассказали в пресс-службе донского главка МВД.
По данным полиции, молодой человек приехал в Каменск-Шахтинский из Константиновского района. Ранее он уже был судим за кражу, и в итоге пошел на новое преступление. Он забрал сладости, распылил перцовый баллончик в работника магазина и сбежал. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Хулигана быстро задержали.
— По словам молодого человека, шоколадки он хотел подарить девушкам, желая произвести на них хорошее впечатление, — сообщили в полиции.
Всю сладкую добычу забрали и вернули в супермаркет. Задержанного взяли под стражу. Возбуждено дело по статье «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ).
Подпишись на нас в MAX и Telegram.