Прокуратура проверит гибель 200 собак в пожаре в Нижнем Новгороде

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств и причин крупного возгорания в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. На улице Воронихина вспыхнула надворная постройка, в которой, по предварительным данным, находилось около двухсот собак породы чихуахуа.
Трагедия произошла 29 апреля: огонь полностью уничтожил здание площадью 50 квадратных метров. Как сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области, все находившиеся внутри животные погибли, люди не пострадали. Предварительной причиной ЧП специалисты называют нарушение правил эксплуатации печного отопления.
В рамках надзорных мероприятий прокуроры дадут правовую оценку соблюдению законодательства о пожарной безопасности и правил содержания животных. Также ведомство проконтролирует принятие процессуального решения по факту гибели сотен питомцев в частном питомнике.