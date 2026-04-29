Суд арестовал уфимского чиновника, задержанного вместе с мэром Мавлиевым

Заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы заключен под стражу по решению Советского районного суда. Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Чиновник был задержан вместе с градоначальником Ратмиром Мавлиевым, которому вменяют получение взятки и превышение полномочий.