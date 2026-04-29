Суд арестовал уфимского чиновника, задержанного вместе с мэром Мавлиевым

Советский районный суд Уфы отправил под стражу заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений городской администрации. Чиновника задержали вместе с мэром Ратмиром Мавлиевым, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии в своем канале на платформе «Макс».
«По ходатайству следователя СК России Советским районным судом города Уфы заместителю начальника управления земельных и имущественных отношений администрации, обвиняемому в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 июля», — говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщало, что самого градоначальника подозревают по двум тяжким статьям: превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).