В Пермском крае скончалась заслуженная артистка России Наталья Миронова

Лысьвенский театр драмы имени Анатолия Савина понес тяжелую утрату: 29 апреля стало известно о смерти ведущей актрисы, заслуженной артистки РФ Натальи Мироновой, передает «КП-Пермь».
В театре Наталью Миронову вспоминают как удивительно теплого и искреннего человека, умевшего «светить изнутри». Для коллектива она была не просто профессионалом сцены, но и душой труппы, преданным другом и гостеприимной хозяйкой.
В связи с трагедией руководство театра приняло решение отменить все постановки, запланированные на 29 и 30 апреля.
Зрителям, купившим билеты онлайн, деньги вернутся автоматически. Тем, кто приобретал билеты в кассе, необходимо обратиться в театр для возврата средств.
Информация о дате и месте прощания с Натальей Мироновой будет опубликована дополнительно.