Из-за угрозы оползня у Зеленского съезда введён режим повышенной готовности

Склон признан потенциально опасным, городские службы следят за ситуацией.

Источник: Комсомольская правда

Режим повышенной готовности ввели на территории Нижегородского района в Нижнем Новгороде. Такое решение связано с риском оползней на склоне в районе Зеленского съезда. Соответствующее постановление, подписанное Юрием Шалабаевым, размещено на сайте городской администрации.

Особый режим действует с 14 апреля. В зону повышенного контроля попал участок склона со стороны улицы Пожарского — напротив проезда между домами № 14 и № 16. Именно здесь специалисты фиксируют признаки опасных деформаций грунта.

Городские службы уже приступили к усиленному мониторингу ситуации. На месте планируют установить предупреждающие аншлаги, а также привлечь дополнительные силы для предотвращения возможных последствий.

Информация о состоянии склона и проводимых работах будет регулярно направляться в городскую диспетчерскую службу. Власти рассчитывают, что принятые меры позволят избежать угрозы для жителей и оперативно отреагировать на любые изменения ситуации.