Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, есть погибшие

«Враг целенаправленно ударил по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Три женщины погибли на месте от полученных ранений», — написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор также сообщил о восьми пострадавших мирных жителях, они доставлены в Шебекинскую больницу с различными травмами головы, рук, ног и живота.
«На место выехал исполняющий обязанности губернатора Александр Александрович Лоренц — найти решения по дополнительным мерам для защиты от дронов подразделениями “БАРС-Белгород”, “Орлан”, самообороной во взаимодействии с министерством обороны», — заключил он.