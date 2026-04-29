Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, есть погибшие

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Дрон ВСУ целенаправленно атаковал автобус в селе Вознесеновка Белгородской области, трое погибли, восемь человек ранены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Враг целенаправленно ударил по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Три женщины погибли на месте от полученных ранений», — написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор также сообщил о восьми пострадавших мирных жителях, они доставлены в Шебекинскую больницу с различными травмами головы, рук, ног и живота.

«На место выехал исполняющий обязанности губернатора Александр Александрович Лоренц — найти решения по дополнительным мерам для защиты от дронов подразделениями “БАРС-Белгород”, “Орлан”, самообороной во взаимодействии с министерством обороны», — заключил он.