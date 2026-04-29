24-летняя девушка погибла в страшном ДТП на трассе под Городцом

Иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Источник: Комсомольская правда

Смертельная авария произошла утром 29 апреля в Городецком округе Нижегородской области. На 9-м километре автодороги «река Белая — Федурино — Вороново — Соболиха» 24-летняя девушка за рулем Toyota Camry потеряла управление и съехала с трассы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, водитель превысила скорость, из-за чего не справилась с управлением. Автомобиль вылетел в кювет, перевернулся и врезался в дерево.

От полученных травм девушка скончалась на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии уточняются.