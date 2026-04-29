Гладков: Три человека погибли при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области

В результате целенаправленного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области три женщины погибли на месте от полученных травм и еще восемь человек пострадали. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.