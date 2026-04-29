Гладков: Три человека погибли при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области

В результате целенаправленного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области три женщины погибли на месте от полученных травм и еще восемь человек пострадали. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— Восемь раненых доставлены в Шебекинскую ЦРБ, двое из них, к сожалению, в тяжелом состоянии: у мужчины слепые проникающие ранения головы, ушиб головного мозга, слепые осколочные ранения живота и руки с открытым переломом, у женщины — множественные слепые осколочные ранения головы, рук и ног. Реанимационными бригадами СМП они доставляются в областную клиническую больницу, — рассказал глава области.
Кроме того, четверых пострадавших мужчин с различными осколочными ранениями рук и ног, а также женщину с осколочным ранением грудной клетки доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода. Восьмому пострадавшему, который при атаке получил осколочное ранение ноги, проводят операцию в Шебекинской ЦРБ, написал Гладков в своем Telegram-канале.
28 апреля ВСУ нанесли удар с помощью двух управляемых авиационных бомб по селу Доброе в Белгородской области, в результате которого пострадали двое мужчин. Они получили баротравмы, минно-взрывные травмы, ушибы спины и ног.