Прокуратура выясняет обстоятельства пожара, в котором погибли 200 собак

Напомним, что возгорание произошло в надворной постройке на улице Воронихина в Ленинском районе в среду, 29 апреля. Когда на место прибыли спасатели МЧС России, огонь раскинулся по площади 50 квадратных метров. Спасти животных уже не удалось. В тушении огня участвовали 30 пожарных с применением шести единиц техники. По предварительной информации, здание использовалось для разведения собак. Со слов хозяев, погибшие животные были породы чихуахуа.