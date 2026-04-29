Прокуратура выясняет обстоятельства пожара, в котором погибли 200 собак

Прокуратура Нижегородской области контролирует выяснение обстоятельств пожара в Нижнем Новгороде, в результате которого погибли 200 собак.
Специалисты проверят соблюдение законодательства о пожарной безопасности и при содержании животных.
Напомним, что возгорание произошло в надворной постройке на улице Воронихина в Ленинском районе в среду, 29 апреля. Когда на место прибыли спасатели МЧС России, огонь раскинулся по площади 50 квадратных метров. Спасти животных уже не удалось. В тушении огня участвовали 30 пожарных с применением шести единиц техники. По предварительной информации, здание использовалось для разведения собак. Со слов хозяев, погибшие животные были породы чихуахуа.
