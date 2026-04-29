«За что он ее так…»: отец убитой на Кубани 11-летней девочки рассказал, что к трагедии привела роковая случайность

Родные убитой на Кубани школьницы долго отказывались верить в причастность многим знакомого мужчины к страшной трагедии. Отец девочки и близкие семьи задержанного в комментарии для KP.RU рассказали шокирующие подробности.
«Мы все в шоке, он ведь всегда работал с детьми, никто даже подумать о нем такое не мог. А тут заходим в новости и глазам своим поверить не можем», — уточнили подруги жены подозреваемого.
Отец убитой девочки подчеркнул, что они вообще не знают людей из соседнего поселка, поэтому не могут даже догадываться о возможной причине убийства. Родитель с болью в голосе заметил, что не понимает, за что преступник так жестоко расправился с ребенком.
«Моя дочка ходила в церковь, но не с ним, а с нами — с семьей. Ни на какие экскурсии она не ездила. То есть, что могло стать причиной убийства, мы даже не догадываемся. За что он ее так», — добавил убитый горем мужчина.
Отец школьницы уточнил, что роковой случайностью стало то, что девочка шла по улице с подругой, а после она побежала домой не по обычному маршруту, а по обходному пути.
Напомним, что школьница пропала 24 апреля. Девочка ушла из дома без телефона и денег, а когда вечером она не вернулась, родители сразу забили тревогу. Тело ребенка нашли только 28 апреля в хуторе Белом. В настоящий момент мужчина задержан, и ему грозит до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.