В трех районах Воронежской области из-за угрозы атаки БпЛА завыли сирены 29 апреля вечером

29 апреля в 20:02 в Острогожском, Россошанском и Лискинском районах Воронежской области завыли сирены в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в соцсетях посоветовал жителям муниципалитетов отойти от окон и зайти в помещение.
Что касается опасности атаки БпЛА, то она над всем регионом действует с 19:15.
Тем, кто сейчас сидит дома, спасатели советуют не выходить на улицу и держаться подальше от окон. Тем же, кто оказался на улице, рекомендуют зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг или подземный переход.
«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.
