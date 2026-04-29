В трех районах Воронежской области из-за угрозы атаки БпЛА завыли сирены 29 апреля вечером

Режим атаки беспилотников сохраняется над всем регионом.

Источник: Комсомольская правда

29 апреля в 20:02 в Острогожском, Россошанском и Лискинском районах Воронежской области завыли сирены в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в соцсетях посоветовал жителям муниципалитетов отойти от окон и зайти в помещение.

Что касается опасности атаки БпЛА, то она над всем регионом действует с 19:15.

Тем, кто сейчас сидит дома, спасатели советуют не выходить на улицу и держаться подальше от окон. Тем же, кто оказался на улице, рекомендуют зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг или подземный переход.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше