Экс-главу Роспотребнадзора Челябинска обвинили в незаконном бизнесе

Как пояснили в ведомстве, фигурантами дела стали 62-летний экс-глава надзорного ведомства, которого заподозрили в незаконном участии в предпринимательской деятельности (статья 289 УК РФ), а также двое его родных сыновей — 37 и 39 лет. Им инкриминируют пособничество в совершении этого же преступления по части 5 статьи 33 и статье 289 УК РФ.
По версии следователей, с 2010 по 2026 год этот чиновник провернул тёмную схему ради личной выгоды, наладив нелегальный бизнес. В СК пояснили, что он, наплевав на законодательные запреты для госслужащих, создал несколько коммерческих организаций через подставных лиц — оформил фирмы на сыновей и других подконтрольных ему людей.
«В последующем бывшее должностное лицо участвовало в управлении и, используя свои должностные полномочия, предоставляло подконтрольным ему организациям льготы, преимущества, а также оказывало покровительство», — отмечено в тексте.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело завели после того, как своими материалами поделились сотрудники челябинского управления ФСБ России. Ранее экс-руководителю управления Роспотребнадзора по Челябинской области и одному из его сыновей уже официально вменили обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), и обоих отправили под стражу. Где сейчас находится третий подозреваемый — следствие пока не выяснило.
Ранее сообщалось, что власти Челябинской области хотят забрать охотничье угодье «Чернореченское» у бывшего президента «Южуралзолота» Константина Струкова. Местное министерство экологии уже подало иск в Арбитражный суд. В марте судебные приставы арестовали 32 млрд рублей «Южуралзолота». Также с «золотого короля» взыскали 3,9 млрд руб. за ущерб природе.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.