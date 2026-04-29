Экс-главу Роспотребнадзора Челябинска обвинили в незаконном бизнесе

В ведомстве уточнили, что уголовное дело завели после того, как своими материалами поделились сотрудники челябинского управления ФСБ России. Ранее экс-руководителю управления Роспотребнадзора по Челябинской области и одному из его сыновей уже официально вменили обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), и обоих отправили под стражу. Где сейчас находится третий подозреваемый — следствие пока не выяснило.