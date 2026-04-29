Суд Москвы признал законным запрет деятельности минотария «Кондитерус Ком»

В начале октября 2025 года Тверской суд Москвы, по иску Генпрокуратуры РФ, признал экстремистским объединение, возглавляемое Николаем и Денисом Штенгеловыми*, и конфисковал акции группы компаний «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»). С 2022 года Штенгеловы* вывели за границу более 21 млрд рублей доходов компании.