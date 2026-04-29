Суд Москвы признал законным запрет деятельности минотария «Кондитерус Ком»

Мосгорсуд подтвердил законность решения о запрете деятельности на территории России миноритарного акционера «Кондитерус Ком» Игоря Семенова и изъятии его акций, как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Апелляционная коллегия по административным делам Московского городского суда оставила в силе решение Тверского районного суда Москвы, который запретил деятельность Игоря Семенова, входящего в объединение АО «Кондитерус Ком». Суд также постановил обратить в доход Российской Федерации принадлежащие Семенову именные акции компании, говорится в сообщении суда.
В начале октября 2025 года Тверской суд Москвы, по иску Генпрокуратуры РФ, признал экстремистским объединение, возглавляемое Николаем и Денисом Штенгеловыми*, и конфисковал акции группы компаний «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»). С 2022 года Штенгеловы* вывели за границу более 21 млрд рублей доходов компании.
По данным Генпрокуратуры, капитализация группы составляет 497 млрд рублей, ее ежегодный доход — 756 млрд рублей, а валовая прибыль — 139 млрд рублей.
* — Физлица, признанные иноагентами, экстремистами и террористами в России.