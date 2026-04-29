Пенсионерке из Калининграда начислили долг в 888,88 миллиона рублей из-за сбоя

Пенсионерка из Калининграда столкнулась с абсурдной ситуацией: налоговая служба заблокировала ее банковские счета из-за якобы имеющегося долга в 888 888 888 рублей. Она рассказала, что несколько лет назад закрыла свою индивидуальную предпринимательскую деятельность, уплатив все налоги.
Несмотря на отсутствие какой-либо финансовой активности, пенсионерка получила уведомление о блокировке счетов. Обратившись в местную ФНС, она получила подтверждение об отсутствии задолженности. Однако в банке пояснили, что блокировка была проведена по требованию московской налоговой службы.
— Странно, подумала я. Я в Москве никаких дел не вела, там не жила, фамилия у меня редкая. Смех смехом, конечно. Но ситуация не из самых приятных. Хотя я имею опыт в бизнесе и знаю все нюансы, но все равно для меня это был большой стресс. И еще неизвестно, как он отразится на моем здоровье, — передает слова калининградки «Клопс».
Другой случай произошел в ноябре 2025 года, когда девушка из небольшого поселка в Тамбовской области получила квитанцию на 11,5 миллиона рублей за воду в квартире, в которой никто не живет. Незадолго до этого она переехала в Ярославль, но продолжала оплачивать коммуналку за жилище.