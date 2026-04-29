На экс-главу управления Роспотребнадзора по Челябинской области завели дело

В Челябинске возбудили новое уголовное дело против бывшего руководителя регионального Роспотребнадзора Анатолия Семенова, который уже задержан сотрудниками ФСБ. Экс-чиновника подозревают в незаконном участии в бизнесе, а также его сыновей 37 и 39 лет — их считают пособниками. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По версии следствия, с 2010 по 2026 год Семенов, используя корыстные мотивы, организовал свою предпринимательскую схему. Нарушая запреты для госслужащих, он через подставных лиц зарегистрировал коммерческие фирмы на сыновей и других людей.
Как уточнили в ведомстве, бывший чиновник лично участвовал в управлении этими компаниями. Используя свою должность, он предоставлял подконтрольным организациям льготы, преимущества и всячески их защищал.
Уголовное дело завели на основании материалов от УФСБ России по Челябинской области. На данный момент сам экс-глава и один из его сыновей арестованы, а местонахождение третьего фигуранта сейчас устанавливают следователи.
Недавно судебные приставы изъяли почти 5 миллионов рублей у бывшего начальника управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова. Это произошло по требованию Генпрокуратуры РФ.