На экс-главу управления Роспотребнадзора по Челябинской области завели дело

В Челябинске возбудили новое уголовное дело против бывшего руководителя регионального Роспотребнадзора Анатолия Семенова, который уже задержан сотрудниками ФСБ. Экс-чиновника подозревают в незаконном участии в бизнесе, а также его сыновей 37 и 39 лет — их считают пособниками. Об этом сообщили в Следственном комитете.