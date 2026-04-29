Воронежский губернатор раскрыл детали отражения атаки ВСУ вечером 29 апреля

В небе над регионом уничтожили семь беспилотников.

Источник: АиФ Воронеж

Атаку семи беспилотников ВСУ отразили на территории Воронежской области вечером среды, 29 апреля. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

БПЛА уничтожили в небе над двумя городами и двумя районами региона. Предварительно, пострадавших среди населения и разрушений нет.

На момент публикации на всей территории Воронежской области сохраняется беспилотная опасность. Кроме того, в Воронеже, Нововоронеже, а также в Россошанском, Острогожском и Лискинском районах действует режим непосредственной угрозы удара БПЛА.

