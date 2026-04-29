Воронежский губернатор раскрыл детали отражения атаки ВСУ вечером 29 апреля

Атаку семи беспилотников ВСУ отразили на территории Воронежской области вечером среды, 29 апреля. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
БПЛА уничтожили в небе над двумя городами и двумя районами региона. Предварительно, пострадавших среди населения и разрушений нет.
На момент публикации на всей территории Воронежской области сохраняется беспилотная опасность. Кроме того, в Воронеже, Нововоронеже, а также в Россошанском, Острогожском и Лискинском районах действует режим непосредственной угрозы удара БПЛА.
